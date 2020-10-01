جمعية رجال الأعمال تستنكر تصريحات مجدلاني وتطالب الرئيس ورئيس الحكومة بمحاسبته

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، تصريحات وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، بحق غزة وأهلها، واصفاً إياها بغير المقبولة والخارجة عن النسيج الوطني.



وأكدت الجمعية في بيان لها، أن غزة جزء أصيل من الوطن ولا يحق لأحد حتى الوزير مجدلاني، بالتهجم على أهلها، وحقوقها المشروعة، الأمر الذي يستوجب إنهاء سياسات التميز بحق أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، والتمسك بخيار الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام كمخرج أساسي لجميع المشكلات الفلسطينية العالقة، وعلى رأسها ملف الموظفين.



وشددت الجمعية، على أن مثل هذه التصريحات، تعزز من الانقسام، وحالة الإحباط والشعور بالظلم والقهر من المواطن الفلسطيني في غزة.



وطالبت الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة، محمد إشتيه بضرورة محاسبة الوزير مجدلاني، وإقالته كخطوة في الاتجاه الصحيح؛ لكسر جميع الأفواه التي تعمل على إثارة الفتن الداخلية وتعزيز الانقسام.



ودعت للتمسك بخيار الوحدة الوطنية، والابتعاد عن التصريحات التي تعزز من الانقسام، فغزة ليست عبئاً على أحد، وهي جزء أصيل من الكل الوطني، ويجب أن تتساوى حقوقها مع سائر المدن الفلسطينية.