الأشغال: توقيع اتفاقية مع البنك الاسلامي بقيمة 5.5 مليون دولار

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة اليوم، على إتفاقية المنحة المقدمة من البنك الإسلامي، الخاصة بمشروعي طريق (بيتونيا - دير بزيع- كفر نعمة)، وطريق دورا - دير سامت- بيت عوا، بقيمة 5.5 مليون دولار، بتمويل من

البنك الإسلامي للتنمية.





ويخدم هذا المشروع أكثر من 25مجمع سكني و80 ألف من المواطنين .





و أضاف زيارة، وبالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها الحكومة بسبب القرصنة الاسرائيلية والسياسة الأمريكية إلا أننا سنستمر بتوفير وتسخير كل الإمكانيات للمضي قدماً في طرح عدد من المشاريع التي من شأنها التخفيف على شعبنا الذي يعاني من هذه السياسة الظالمة.





رام الله - دنيا الوطن