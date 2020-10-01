كهرباء غزة توضح سبب العجز والارباك على جدول التوزيع

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خاص دنيا الوطن

أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن اليومين الماضيين، شهدا موجة حر على قطاع غزة، مما سبب عجزاً على الكهرباء.



وأشارت الشركة، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن العجز والتشويش على الكهرباء، ارتبط بارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، لافتاً إلى أنه حدث بعد الموجة الحارة.



وقالت: "هناك جزء كبير من الوزارات الحكومية، عاد إلى العمل، كما أن هناك العديد من المواطنين، ما زالوا يستخدمون أجهزة التكييف، حيث إن الارباك والتشويش كذلك مرتبط بالمكيفات التي يستخدمها المواطنون، وهذا ما أثر على الكهرباء".



وفي السياق، أوضحت الشركة، أنه عندما يكون هناك موجة حارة، فإن المواطنين يستخدمون أدوات التبريد والمكيفات، وهذا يؤدي إلى زيادة الأحمال، التي تترجم بعد ذلك إلى عجز في الكهرباء، منوهة في الوقت ذاته إلى أن ذلك حدث في اليومين الماضيين فقط.



وقالت: "الكثير من الناس لمس أن الكهرباء، تعود إليهم مرة أخرى في ساعات الليل، وهي عبارة عن زيادات، وغير صحيح لمن يقول بأن الزيادات في الكهرباء لا تصلهم في منازلهم، فهي موجودة، وتتوزع على كافة قطاع غزة".



وأضافت: "انحسار موجة الحر، سيعمل على العودة إلى جدول الثماني ساعات وزيادة عن ذلك، وبالتالي إن ذلك مرتبط بالحالة الجوية، وعلى المواطنين، أن يعلموا أن الوضع خارج عن سيطرة شركة التوزيع".