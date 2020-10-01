برئاسة الرئيس عباس.. مركزية (فتح) تجتمع اليوم لبحث المصالحة

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رام الله - دنيا الوطن

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) اللواء جبريل الرجوب، إن اللجنة المركزية، تجتمع اليوم، برئاسة الرئيس، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحوار الوطني الشامل.



وكان وفد (فتح) للحوار مع (حماس) التقى مساء أمس الرئيس عباس، وقدم له تقريراً حول ما تم التوصل إليه في اللقاءات التي تمت مع (حماس) ومع الأشقاء في الدول العربية، التي زارها الوفد مؤخراً.