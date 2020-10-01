نادي الأسير: الأسرى يقررون استئناف خطواتهم الاحتجاجية المتعلقة بقضية (الكانتينا)





وأوضح نادي الأسير، أن الأسرى كانوا قدعلقوا خطواتهم نهاية الأسبوع المنصرم، والمتمثلة بإرجاع وجبات الطعام، وذلك حتى

تاريخ اليوم، للتأكد من أن إجراءات استلام حوالة (الكانتينا) قد تمت فعلياً، الأمر الذي لم يحدث.



ولفت إلى أن إرجاع وجبات الطعام، سينُفذ على مدار اليومين القادمين، وسيحدد الأسرى لاحقاً مسار خطواتهم الاحتجاجية، وفقاً للتطورات المتعلقة بالقضية.



ويأتي قرار الاحتلال بعدم استلام (الكانتينا) في ظل تعقيدات وتحديات يواجهها الأسرى، بسبب الظرف الراهن المتعلق باستمرار انتشار عدوى (كوفيد- 19) المُستجد، والذي أدى فعلياً إلى تفاقم أزمة إدخال (الكانتينا) للأسرى خلال الأشهر الماضية نتيجة عدم انتظام زيارات عائلاتهم وحرمان أخرى، ووضعهم في عزل مضاعف.



وحذر نادي الأسير مجدداً من استمرار الاحتلال في تنفيذ هذا القرار، الذي سيفاقم من صعوبة الأوضاع الحياتية للأسرى، خاصة أن الأسرى يعتمدون بشكل أساس على أموال (الكانتينا) التي تحولها السلطة الفلسطينية شهرياً في تلبية احتياجاتهم وتوفير طعام جيد لهم، حيث إن إدارة سجون الاحتلال، والتي من المفترض أن تكون الجهة المسؤولة عن توفير احتياجات الأسرى، لا توفر الحد الأدنى منها، عدا عن أن الطعام الذي تقدمه سيئ كماً ونوعاً.

رام الله - دنيا الوطنقرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، استئناف خطواتهم الاحتجاجية المتعلقة بقضية (الكانتينا)، وذلك بعد أن أبلغتهم إدارة سجون الاحتلال، أنها أرجعت حوالة (الكانتينا) الخاصة بمشترياتهم.