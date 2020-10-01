الإحصاء: 75% من وفيات (كورونا) في فلسطين من المسنين

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن نحو 75% من وفيات فيروس (كورونا) المستجد في فلسطين من المسنين.





وأوضح الإحصاء في بيان صحفي لمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف اليوم الخميس، أنه وبحسب بيانات وزارة الصحة "من بين نحو 353 حالة وفاة في فلسطين جراء الإصابة بفيروس (كورونا) هناك حوالي 75% من الوفيات كانت لمسنين (60 سنة فاكثر)، كما بلغ عدد كبار السن المصابين في فلسطين 3,237 مصابا اي ما نسبته 8% من المصابين في فلسطين، وذلك حتى نهاية شهر 9/2020".





5% من السكان في فلسطين بعمر 60 سنة فأكثر:





المجتمع الفلسطيني في فلسطين مجتمع فتي، وتشكل فئة صغار السن نسبة مرتفعة من المجتمع، في حين تشكل فئة كبار السن نسبة قليلة من حجم السكان، إذ بلغ عدد كبار السن في فلسطين 269,346 فرداً بما نسبته نحو 5% من إجمالي السكان منتصف العام 2020، بواقع 177,836 فرداً يشكلون نحو 6% في الضفة الغربية و91,510 افراد (5%) في قطاع غزة.





ورغم الزيادة المتوقعة في أعداد كبار السن في فلسطين خلال السنوات المقبلة إلا انه يتوقع أن تبقى نسبتهم منخفضة وفي ثبات إذ لن تتجاوز 5% خلال سنوات العقد الحالي، ومن المتوقع أن تبدأ هذه النسبة في الارتفاع بعد منتصف العقد المقبل.





ارتفاع نسبة الإناث 60 سنة فأكثر مقابل الذكور:





بلغ عدد كبار السن الذكور في منتصف العام 2020 في فلسطين حوالي 129 ألف فرد أي ما نسبته 5% من اجمالي الذكور في فلسطين مقابل 140 الف أنثى أي ما نسبته 6% من اجمالي الاناث، بنسبة جنس مقدارها 92 ذكر لكل 100 أنثى.





أسرة من بين كل ست أسر في فلسطين يرأسها فرد من كبار السن:





أظهرت بيانات القوى العاملة 2019، أن 18% من الأسر يرأسها كبار السن، بواقع 19% في الضفة الغربية و15% في قطاع غزة.





واشارت البيانات إلى أن متوسط حجم الأسر التي يرأسها كبار السن يكون في العادة صغير نسبيا، إذ بلغ متوسط حجم الأسرة التي يرأسها كبار السن في فلسطين 3.3 فردا (بواقع 3.1 فرداً في الضفة الغربية و4.0 فرداً في قطاع غزة)، مقابل 5.5 فردا للأسر التي لا يرأسها كبير السن.





أكثر من ثلث الاناث 60 سنة فأكثر أرامل:





هناك 93% من الذكور كبار السن في فلسطين متزوجون مقابل 48% من الإناث كبار السن متزوجات، في حين بلغت نسبة الأرامل 6% بين كبار السن الذكور، مقابل 43% بين الإناث لعام 2019، علما أن نسبة بين الذكور كبار السن كانت لعام 2007 في فلسطين 8% مقابل 43% بين الإناث كبار السن.





حوالي 39% من كبار السن لديهم صعوبة:





أوضحت بيانات التعداد عام 2017، أن 84,194 فردا أي ما نسبته 39% من مجمل كبار السن في فلسطين لديهم صعوبة واحدة على الأقل، بواقع 35% في الضفة الغربية و46% في قطاع غزة.





وعلى صعيد نوع الصعوبة، كانت صعوبة الحركة هي الأعلى انتشارا (24%) بين كبار السن (20% في الضفة الغربية، و31% في قطاع غزة)، تليها الصعوبة البصرية 22% من مجمل كبار السن في فلسطين، وبلغت نسبة كبار السن الذين لديهم صعوبة عام 2007 في فلسطين 34% من مجمل كبار السن في فلسطين.





وتفيد بيانات التعداد للعام ذاته، أن عدد كبار السن المؤمنيين صحياً 185,156 فردا أي ما نسبته 86% من مجمل كبار السن كانت غالبيتهم في قطاع غزة بنسبة 97%، و79% في الضفة الغربية.





15% من كبار السن أنهوا دبلوم متوسط فأكثر:





وأشارت بيانات مسح القوى العاملة لعام 2019 إلى ان حوالي 37% من كبار السن في فلسطين لـم ينهوا أي مرحلة تعليمية (21% للذكور و50% للإناث)، في حين لم تتجاوز نسبة كبار السن الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى 15%.





كما أظهرت بيانات الحالة التعليمية لعام 2019 أن هناك تمايزاً واضحاً بين الذكور والإناث في التحصيل العلمي، وبلغت نسبة الذكور من كبار السن الذين أنهوا دبلوم متوسط فأعلى في فلسطين 23%، بينما انخفضت لدى الاناث من كبار السن لتصل إلى 8% فقط، كما بلغت نسبة الأفراد 18 سنة فأكثر الذين يحملون الدبلوم المتوسط فأعلى في فلسطين 25% من مجمل السكان 18 سنة فأكثر (23% للذكور و26% للإناث).





تباين في نسب الفقر بين كبار السن ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة:





تشير البيانات إلى أن نسبة الفقر بين كبار السن لعام 2017 قد بلغت حوالي 27% من مجمل هذه الفئة، وتشكل هذه النسبة حوالي 5% من مجموع الفقراء في فلسطين، ويلاحظ أن هنالك فرقاً كبيراً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت نسب الفقراء من كبار السن في الضفة الغربية 18% في حين بلغت في قطاع غزة 47%. مع العلم أن نسبة الفقر بين كبار السن لعام 2011 قد بلغت 22% من مجمل هذه الفئة، بواقع 17% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة.





كما بلغت نسبة كبار السن الذين يعانون الفقر المدقع 16% في العام 2017، حيث بلغت في الضفة الغربية 8% مقابل 35% في قطاع غزة.





كما يلاحظ أن نسبة الفقر بين أفراد الأسر التي يرأسها مسن في فلسطين كانت أعلى مقارنة بباقي الأسر الفلسطينية، إذ بلغت نسبة الفقر بين أفراد الأسر التي يرأسها مسن 32% مقابل 29 %بين الافراد لبقية الاسر.





وبلغت نسبة الاسر التي يعيلها كبار السن وتلقت مساعدة عينية او مادية نتيجة لفرض حالة الطوارئ خلال الفترة 3-5/2020 حوالي 14% من اجمالي الاسر التي يعيلها كبار السن.





في حين بلغت نسبة الأسر التي يعيلها كبار السن واضطرت للاقتراض أو الشراء بالدين لتغطية نفقاتها المعيشية حوالي 41% من إجمالي الأسر التي يعيلها كبار السن.





تباين في نسبة مشاركة كبار السن في سوق العمل بين الضفة وقطاع غزة:





تشير البيانات الى ان نسبة المشاركة في القوى العاملة بين كبار السن خلال العام 2019 قد بلغت 14%، وتوزعت بواقع 18% في الضفة مقابل 6% في قطاع غزة.





أكثر من ثلثي كبار السن يمتلكون هاتف خلوي نقال:





أظهرت بيانات المسح الاسري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2019، أن نسبة كبار السن الذين يمتلكون هاتف خلوي نقال بلغت 76% في فلسطين، بواقع 79% في الضفة الغربية و70% في قطاع غزة، كما أظهرت نتائج المسح إلى وجود فجوة بين الجنسين من كبار السن في نسبة امتلاك الهاتف الخلوي النقال، وبلغت النسبة بين الذكور 86% مقابل 67% للاناث.





في حين بلغت نسبة كبار السن الذين يمتلكون هاتف ذكي 33% في فلسطين في العام 2019 بواقع 36% في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة، وعلى صعيد الجنس فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور من كبار السن 36% وبين الاناث من كبار السن 30%.





حوالي ربع كبار السن يستخدمون الانترنت:





تشير البيانات الى أن نسبة كبار الذين استخدموا الانترنت من أي مكان بلغت 24% في فلسطين للعام 2019 بواقع 24% في الضفة الغربية و22% في قطاع غزة.





وعلى صعيد الجنس، فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 27% مقابل 20% للاناث. بينما بلغت نسبة كبار السن الذين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي او المهني (فيسبوك، تويتر، لينكد ان ..) من مستخدمي الانترنت 87% في فلسطين للعام 2019 بواقع 91% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة ولوحظ وجود فروقات في نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على صعيد الجنس من كبار السن، وبلغت هذه النسبة 90% للذكور مقابل 83% للاناث.





الإهمال الصحي هو أكثر أنواع الإساءة التي تعرض لها كبار السن:





أظهرت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني لعام 2019 أن 22% من كبار السن (65 سنة فأكثر) تعرضوا للإهمال الصحي من قبل أحد افراد الاسرة في فلسطين بواقع ( 24% للنساء كبيرات السن و19% للرجال كبار السن).

رام الله - دنيا الوطن