السعودية تكشف آلية الوصول للمسجد الحرام وتجربة افتراضية لمناسك العمرة

كشف مساعد الرئيس العام لشؤون النقل، بالنقابة العامة للسيارات، أسامة سمكري، في حديثه لـ (العربية. نت)، عن آلية الوصول للمسجد الحرام، بأن النقابة وفرت مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين والمصلين في كل من موقف كدي، لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبد العزيز، وموقف الششة خلف بن داوود، لمن يرغب الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.





وقال: "يستطيع المعتمر والمصلي الذي حصل على تصريح الدخول للحرم من خلال تطبيق "اعتمرنا" أن يدفع قيمة الخدمة عبر الرابط الإلكتروني للنقابة العامة للسيارات الموضح في التطبيق، وعند وصول المعتمر والمصلي للمواقف عليه إبراز الحجز الإلكتروني من الهاتف المحمول، الذي يمكنه من التنقل بسهولة، ويسر للمسجد الحرام والعودة للمواقف"، وفق (العربية).





وأضاف: "النقابة العامة للسيارات وفرت في ساحات الانتظار ومحطات الإركاب وفي الحافلات جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة وأمن وصحة الركاب، وذلك بالالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتوزيع المعقمات والتعقيم المستمر للحافلات قبل وبعد كل رحلة".





وأكد على ألا يزيد عدد الركاب عن عشرين راكباً في كل حافلة، وإلزام جميع السائقين والموظفين بعمل الفحص الطبي اللازم والمستمر دورياً، للتأكد من سلامتهم من فيروس (كوفيد- 19).





وقال إنه من المتوقع، أن تسير النقابة ابتداءً من يوم الأحد القادم رحلات منتظمة ومجدولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنقل المعتمرين بعدد 200 حافلة حديثة ومهيأة لنقل المعتمرين المقدر عددهم بـ 6000 معتمر يومياً في المرحلة الأولى.









وأشار إلى أنه ستتم زيادة عدد الحافلات والرحلات بناءً على زيادة عدد المعتمرين والمصلين، وطبقاً للمراحل التي أعلنت عنها وزارة الحج والعمرة، التي يواكبها توفير خدمة النقل بالحافلات الحديثة والسيارات الصغيرة الفاخرة من وإلى المنافذ الجوية، التي يصل إليها المعتمرون من داخل وخارج السعودية، وكذلك توفير خدمة الإسناد والمراقبة الميدانية لإسعاف المركبات التي قد تتعطل أثناء تنقل المعتمرين على الطرق بين المدن.





وقال: "تتيح النقابة العامة للسيارات من خلال المنصة الإلكترونية بمركز معلومات النقل كل المعلومات التي تمكن المعتمرين والزوار والمصلين من التعرف على خدمات النقل والحافلات والسيارات الصغيرة الفاخرة المتوفرة لدى منشآت النقل المؤهلة لديها وخدمات الحجز والدفع الإلكتروني".









تجربة افتراضية لمناسك العمرة





وأقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجربة افتراضية استعداداً لاستقبال المعتمرين، حيث وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس على استعدادات الرئاسة العامة، ومحاولة إجراء التجارب الافتراضية لدخول وخروج المعتمرين إلى البيت العتيق، ووصلهم إلى الكعبة المشرفة والمسعى، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.





وحرصت شؤون الحرمين استعداداً لاستقبال المعتمرين وتوفير العديد من الخدمات. حيث تعمل شؤون الحرمين على تعقيم البيت العتيق 10 مرات في اليوم، بتخصيص (450) عاملا لعمليات التعقيم، وسوف تتم عمليات التعقيم على مدار24ساعة ويستخدم لها يومياً ( 2500 لتر ) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات, وتم توزيع معقمات الأيدي على ( 300) صبانة موجودة في كافة جنبات المسجد الحرام كما تم توفير معقمات خاصة لسجاد المسجد الحرام.





كما رفعت جميع السجاد من صحن المطاف، ومنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، وتحديد مسار الطواف خارج الحاجز الموجود حاليا، وخصصت فريق خاص يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين.





وتقوم شؤون الحرمين بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة على آلية استقبال المعتمرين وتحديد أماكن الدخول والخروج، في الوقت الذي تتعاون الرئاسة العامة في إدارة الحشود مع الجهات الأمنية العاملة داخل المسجد الحرام.

رام الله - دنيا الوطن