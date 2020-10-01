قطر تُوجه دعوة للمجتمع الدولي بشأن حالة العجز تجاه القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت دولة قطر، المجتمع الدولي إلى التخلص من حالة العجز التي يعاني منها تجاه القضية الفلسطينية، وجددت موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة.



جاء ذلك، في بيان دولة قطر الذي ألقاه السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى"، ضمن أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وفق صحيفة (الشروق) القطرية.



وأكد السفير المنصوري على أهمية المحافظة على البند السابع كبند رئيسي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وضرورة المشاركة فيه، لأهميته في توثيق وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، والجرائم التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.



وقال: "تدين دولة قطر بشدة كافة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الفلسطينيين، ونؤكد على أن الحل الدائم والعادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي، يجب أن يتم وفق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تربط التطبيع بالانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين".



وأكد إدانة دولة قطر للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع عبر مواصلة الأنشطة الاستيطانية وتهويد مدينة القدس، وتغيير تركيبتها الديموغرافية والسياسية والدينية، عن طريق الترحيل القسري وطرد الفلسطينيين ومصادرة وهدم منازلهم لصالح المستوطنين الإسرائيليين، وذلك في مخالفة واضحة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم 2334.



ورأى المنصوري أن تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار الجائر المفروض عليه، ومواصلة الاعتداءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية، هو أمر لا يمكن استمراره، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء الحصار، ودعم جهود الإعمار قبل أن تتدهور الأوضاع وتصل إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه.



ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، المجتمع الدولي إلى التخلص من حالة العجز التي يعاني منها تجاه القضية الفلسطينية خاصة وأن الجميع يعترف ويُقر بعدالتها.



وأضاف: "ندعو أيضاً إلى بحث سبل الوصول للسلام الحقيقي، والتحرك بشكل فاعل للتصدي لجميع المحاولات والمشاريع التي تهدف لتصفية هذه القضية ومصادرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير".



وأكد على مواصلة دولة قطر موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة.