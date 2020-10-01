طالع: الأسعار المحدثة للخضروات والدجاج اليوم في غزة

تشهد أسعار الخضروات والدجاج واللحوم الحمراء في غزة، استقراراً نسبيًا إلى حدٍ ما، في ظل تفشي فيروس (كورونا)، وذلك في ظل الإغلاق الجزئي، الذي يعم القطاع في إطار التصدي لجائحة (كورونا).





وفيما يلي قائمة الأسعار المحدثة للخضراوات اليوم، وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الخميس 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2020.





طماطم 2





خيار 2.5





بصل 2





كوسا 3





باذنجان 1.2





بطاطس 2





فلفل 2





جزر 2





ثوم 8





ملفوف 0





زهرة 4





قرع 2





ليمون 2





ملوخية 2





فصوليا 3





بيض 10





دجاج 10





لحمة 35

رام الله - دنيا الوطن