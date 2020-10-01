دولي

إسرائيل تُسجل ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

إسرائيل تُسجل ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في إسرائيل ارتفاعاً حاداً، بواقع 8919 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب آخر أرقام وبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 248133 حتى صباح اليوم الخميس، وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية).

وقالت وزارة الصحة: إن 810 مصابين حالتهم خطيرة، بينهم 206 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، وحصد فيروس (كورونا) أرواح 1571 شخصاً حتى الآن، وبحسب الوزارة تعافى 177752 شخصاً منذ بدء تفشي الوباء.

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