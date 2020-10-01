المغرب تتهم منظمة دولية بـ "الافتراء" بسبب صحفي

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رام الله - دنيا الوطن

اتهمت السلطات المغربية، الأربعاء، منظمة (هيومن رايتس ووتش) بالسعي لتغليط الرأي العام، وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني، من خلال منشور للمنظمة وصفته السلطات بـ "الافترائي".



جاء ذلك، في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، حول الموضوع، على خلفية المنشور الذي أصدرته المنظمة الحقوقية، في وقت سابق، بخصوص ملف متابعة الصحفي المغربي، عمر الراضي.



وأعلنت السلطات المغربية عن رفضها القاطع لما سمته المنشور الافترائي الصادر عن المنظمة يوم 21 أيلول/ سبتمبر الجاري بعنوان "المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض".



وأضافت، أن المنظمة تسعى من خلال المنشور لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني"، وشدد المغرب على أن السلطة القضائية "مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكول لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية".



وأوضح البيان، أن القضاء المغربي، يعتبر وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر، الذي يتابع قضائياً من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات قانونية وقضائية، تجري طبقاً لشروط المحاكمة العادلة.