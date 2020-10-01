شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس والليلة الماضية، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، بينهم الصحفي طارق أبو زيد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الزميل الصحفي طارق أبو زيد، بعد دهم منزله بشارع طلعة عبد الرحيم محمود، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال، صادرت أجهزة الخليوي والحاسوب، الخاصة بالصحفي أبو زيد.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عدنان أبو حويلة من حي ‘إسكان الكهرباء في المدينة، وذلك بعد دهم منزله وتفتيشه.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في بلدة سبسطية، عقب اقتحامها، تخللها إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد غازي بشارات (28 عاماً)، بعد أن داهمت منزل ذويه.

وفي سلفيت، اقتحمت آليات عسكرية احتلالية بلدة كفل حارس، وأغلقت بوابتها الغربية.

وفي رام الله، دهمت دوريات الاحتلال بلدة عين يبرود، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان، وجنود الاحتلال، فيما اعتقلت 3 شبان من المزرعة الشرقية شمال شرقي رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعد أحمد سالم، ومنصور عطا وهو شقيق الشهيد أسامة عطا، عقب اقتحام دير أبو مشعل شمال غربي رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد المجيد عيسى أبو عاهور (21 عاماً)، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة العين قرب كنيسة المهد، وفتشته.

واندلعت مواجهات في منطقة العين، بين الشبان، وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون وقوع إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسي في بلدة تقوع جنوبي محافظة بيت لحم، ومنعت المركبات من المرور أثناء تركيب سياج شائك على جانب الطريق يلحق الضرر بطلبة المدارس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من قرية العيسوية شمالا، وهم يزن أمجد عبيد، وسامر منذر عطية، ومنير كايد محمود، ومجد داري، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قرية الطور بالقدس المحتلة وعرف من المعتقلين أشرف الهدرة وبكر المغربي.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

وارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكاً، شملت اعتقال (393) مواطناً، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.

ورصد التقرير ارتفاع عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس عن الشهر الماضي لتبلغ (479)
حاجزاً.
 
ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزاً، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.

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