مناظرة ترامب وبايدن تدفع (تويتر) لحذف 130 حساباً





وقالت الشركة: إنه سيتم نشر الحسابات ومحتواها بالكامل فور اكتمال التحقيق.



وتحولت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، مساء يوم الثلاثاء إلى عرض فوضوي، مع تبادل الاتهامات والإهانات، والهجمات الشخصية، قبل 35 يوماً من موعد الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة (تويتر)‬‬ للتواصل الاجتماعي: إنها حذفت 130 حساباً، مصدرها إيران على ما يبدو، كانت تحاول تعطيل النقاش العام، خلال المناظرة الأولى بين المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية.وأضافت الشركة، أمس الأربعاء، أنها حذفت الحسابات "بناء على معلومات" قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، موضحةً أنه لم يكن للحسابات تفاعل كبير، ولم تحقق التأثير على النقاش العام.