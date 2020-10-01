الصحة بغزة: وفاة و(127) إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة جديدة و(127) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة.
وأوضحت، أن المواطن عبد الله مغاري (75 عاماً) الذي كان متواجداً في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، توفي نتيجة إصابته بفيروس (كورونا).
وقالت الصحة في تقريرها اليومي: ان عدد العينات التي جرى فحصها بلغ (2057)، وأعلنت عن تعافي (60) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).
وقالت الصحة في تقريرها اليومي: ان عدد العينات التي جرى فحصها بلغ (2057)، وأعلنت عن تعافي (60) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).
وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (3075) إصابة منها حالات نشطة حالياً (1398) حالة، أما المتعافون (1655) حالة، وارتفعت حالات الوفيات (22).
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