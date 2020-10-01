وفاة و(98) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس

أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا- القدس" علي الجبريني، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، الأربعاء، لمواطن من صور باهر، ليرتفع عدد المتوفين إلى 66 منذ بداية الجائحة.





وأشار الجبريني إلى أن مدينة القدس، تشهد يوميًا حالات وفاة للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب استمرار تفشي الفيروس، وهو ما يعد مؤشراً مقلقاً.





وأضاف، أن عدد الإصابات عاد للارتفاع، حيث تم تسجيل 98 إصابة جديدة اليوم، في ضوء العودة لإجراء عدد من الفحوصات مقارنة مع اليومين الماضيين.





وذكر الجبريني، أن عدد حالات الشفاء وصل إلى حوالي 48 حالة؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات النشطة إلى 1150 حالة.





وكرر الطبيب المقدسي نداء "وحدة مكافحة- كورونا" ووزارة الصحة للمواطنين، بالمبادرة لإجراء الفحوصات قبل حلول فصل الشتاء وأمراضه التنفسية.





وأكد على وجوب إتباع المقدسيين الإجراءات الصحية بارتداء الكمامة، ومواصلة التعقيم، والحرص على التباعد الاجتماعي.

رام الله - دنيا الوطن