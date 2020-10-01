إصابات (كورونا) تتخطى الـ 34 مليوناً عالمياً وموجات جديدة للوباء

تجاوز عدد وفيات وباء (كورونا) عالمياً مليوناً و18 ألفاً، كما تخطى عدد المصابين 34 مليوناً، أما عدد المتعافين فزاد بدوره عن 25 مليوناً، وذلك في وقت تواجه بعض الدول موجات جديدة من الوباء، مما اضطر بعضها لفرض الإغلاق العام مرة أخرى.





وقد عاد الوباء للتفشي بسرعة في دول أوروبية على غرار فرنسا وبريطانيا، كما تشهد الهند انتشاراً واسعاً للمرض في ضوء تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات تفوق أحياناً تفوق أحياناً 80 ألف إصابة يومياً وفق (سكاي نيوز).





وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 80 ألفا و472 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 6 ملايين و225 ألفا و763 حالة.





وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1179 وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 97 ألفا و497 حالة.





وارتفعت مجددا اليوم حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا، حيث أحصت مؤسسة الصحة العامة نحو 13 ألف إصابة جديدة بالفيروس في حصيلة تقارب الحصيلة القياسية التي تسجيلها قبل أيام، وهو ما يرفع المجموع إلى أكثر من 563 ألف إصابة.





كما أحصت مؤسسة الصحة 64 وفاة جديدة لترتفع الحصيلة إلى نحو 32 ألف حالة وفاة.





وتجاوزت بلجيكا إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد-الأربعاء عتبة الـ10 آلاف وفاة بالوباء بحسب ما أعلن معهد الصحة العام "سيانسانو".





وهذه الدولة -التي يقطنها 11.5 مليون نسمة- سجلت 10 آلاف وفاة، أي بارتفاع 14 وفاة في الساعات الـ24 الماضية وإجمالي 117 ألفا و115 حالة موجبة حتى الآن.





وفي حصيلة قياسية جديدة، سجلت هولندا أمس نحو 3300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكانت هذه الدولة الأوروبية تسجل كل يوم تقريبا منذ منتصف سبتمبر الجاري ارتفاعات قياسية في عدد المصابين بالفيروس حتى تجاوزت حاجز 3000 مصاب في اليوم للمرة الأولى أمس الثلاثاء.





وللحد من تفشي الوباء، فرضت الحكومة الهولندية الاثنين مجموعة من الإجراءات الجديدة تشمل الحد من التجمعات.





وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4446 حالة إصابة جديدة، و560 حالة وفاة، مما يعني أن إجمالي عدد المصابين بلغ 738 ألفا و163 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 77 ألفا و163 حالة.





وسجلت الإمارات والأردن حصيلة غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا، في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوباء يكبد الاقتصاد العالمي 375 مليار دولار شهريا.





سجلت الإمارات أمس الأربعاء عددا غير مسبوق من الإصابات بفيروس (كورونا) بواقع 1100 إصابة جديدة ليرتفع المجموع إلى أكثر من 94 ألف إصابة منذ تفشي الوباء في هذه الدولة الخليجية أواخر يناير الماضي، فيما تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 419 حالة وفاة خلال نفس المدة.





وفي حصيلة غير مسبوقة، سجل الأردن أمس1767 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي منذ بدء تفشي الوباء في المملكة أوائل مارس الماضي إلى نحو 12 ألفا، بالإضافة إلى 4 وفيات ترفع الإجمالي إلى 61 حالة وفاة.





في الأثناء، أعلن وزير التربية الأردني أمس عن استمرار تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.





وبالتزامن، أعلنت وزارة الأوقاف الأردنية عن إعادة فتح المساجد اليوم الخميس بعد إغلاق دام أسبوعين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.





وسجل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1257 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع المجموع إلى نحو 40 ألفا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.





كما سجلت 6 وفيات جديدة جراء الفيروس ليصل الإجمالي إلى 367 حالة وفاة.





وأحصت الكويت اليوم 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز الإجمالي 105 آلاف مصاب تعافى منهم أكثر من 96 ألفا.





كما سُجلت 3 حالات وفاة ليصل المجموع إلى 610 وفيات.





ويستمر انتشار فيروس كورونا بوتيرة مرتفعة في العراق الذي سجل أمس نحو 5 آلاف إصابة جديدة مما يرفع المجموع إلى نحو 363 ألف مصاب تعافى منهم 292 ألفا.

كما سجلت 59 حالة وفاة جديدة جراء الوباء مما يرفع الإجمالي إلى 9181 وفاة.





وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أمس بتسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى المجموع 34 ألفا و500 مصاب بالمرض تعافى منهم أكثر من 19 ألفا.

كما أحصى المركز 11 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل المجموع إلى 551 وفاة.





وأحصت السلطات الصحة في السعودية اليوم 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4768 وفاة، فيما سُجلت 418 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ المجموع 334 ألفا و605 مصابين تعافى منهم أكثر من 319 ألفا.

رام الله - دنيا الوطن