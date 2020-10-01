شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين وتستولي على مركبتين في الخليل

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين وتستولي على مركبتين في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من مخيم الفوار، وبلدتي بيت أمر والظاهرية، ومدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت كلاً من: اسماعيل سمير الفيومي (17 عاماً)، وعدي حسني النجار (18 عاماً)، ومعتصم وائل عوض الله (18 عاماً) ويزن النجار.

وأوضح الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الطالبين: محمد نظام اخليل (17 عاما)، وسليمان محمد ابو دية (16 عاما).

ومن بلدة الظاهرية جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف حسن الجبارين واستولت على مركبتين، ومن مدينة الخليل اعتقلت وهيب أبو حديد، بعد أن داهمت منزله.

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