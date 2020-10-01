الصحة الفلسطينية: انتشار فيروس (كورونا) سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن انتشار فيروس (كورونا) سيكون أوسع خلال الأيام المقبلة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، ونزلات البرد التي تصاحبه.



وقال الناطق باسم الوزارة، كمال الشخرة، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن هناك تراجعاً في حدة انتشار فيروس (كورونا) مقارنة بالأيام الماضية، مضيفاً: "نقوم بفحص المخالطين، ومن لديهم أعراض، وما زالت المخالطة هي السبب الأول لانتشار الفيروس".



وأضاف الشخرة: "فلسطين من الدول المسيطر عليها بشأن تفشي فيروس (كورونا)، ونطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات منع تفشي الوباء، ونصف العلاج الذي يمكن تقديمه، مساعدة المواطن لنا بالإجراءات الخاصة بالفيروس".



وتابع: "نقوم بتزويد المناطق أولاً بأول بالأدوية، وبعض الشركات لم تزودنا بالأدوية، وهناك وعودات بتزويدنا بالعطاءات التي تم إرساؤها على فلسطين".

رام الله - دنيا الوطن