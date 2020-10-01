الاحتلال يعتقل شقيقين من صانور وصحفياً من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شقيقين من قرية صانور، وصحفياً من مدينة جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشقيقين محمد وسيف فاروق العيسة، بعد اقتحام بلدة صانور، وداهمت منزليهما وفتشتهما.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الصحفي طارق أبو زيد، من مدينة جنين، بعد أن داهمت منزله في نابلس.