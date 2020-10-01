جرافات إسرائيلية تتوغل شرقي خانيونس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

توغل عدد من جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، خارج السياج الأمني، شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.



وأفادت مصادر محلية، بتوغل أربع جرافات عسكرية وكباش عسكري وجرار، انطلاقًا من بوابة "النجار" العسكرية، خارج السياج الأمني، مسافة تقدر بحوالي 100 متر وفق مصادر محلية.



وقالت المصادر: إن الجرافات المتوغلة باشرت بأعمال تجريف، بإسناد من عدّة آليات وجيبات عسكرية، تتمركز داخل السياج الأمني.