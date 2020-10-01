معاريف: عُمان والسودان لا تتعجلان بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنه رغم التصريحات المتفائلة التي صدرت في إسرائيل، يبدو أن سلطنة عُمان والسودان لا تتعجلان في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.





ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن السفير الإماراتي في أمريكا، يوسف العتيبة، قوله، إن حكومات عُمان والسودان ستتخذ القرار بهذا الشأن في الوقت المناسب.





وأضافت الصحيفة: "عُمان لديها سلطان جديد والسودان في فترة انتقال سياسي قبل الانتخابات، وتشير التقدير إلى أن السودان يطالب بمساعدات أكبر بكثير مما عرضه الأمريكييون مقابل الاعتراف بإسرائيل".





وتابعت الصحيفة: "أدت كلمات المندوب العماني في الجمعية العام للأمم المتحدة لتبريد الحماس في اسرائيل، فهو لم يذكر إطلاقا اسرائيل بل تحدث عن دعم مطالب الفلسطينيين وفق مبدأ حل الدولتين.





وحسب الصحيفة، فإن المصادر في عُمان تشير إلى أن السلطان الجديد هيثم بن طارق يركز على تثبيت حكمه، كما أنه استبدل وزير الخارجية يوسف بن علوي الذي كان مسؤولاً عن الاتصالات مع اسرائيل زمن السلطان الراحل قابوس.





وتابعت الصحيفة: "تفضل عمان حاليا توخي الحذر في السياسية الخارجية واظهار علاقات جيدة مع السعودية وايران، كما تفضل عدم القيام بخطوة دراماتيكية قبل الانتخابات الأمريكية، حتى لا تتماهى من جانب لآخر".

رام الله - دنيا الوطن