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رغد صدام حسين تبعث رسالة للكويت بعد وفاة أمير البلاد

رغد صدام حسين تبعث رسالة للكويت بعد وفاة أمير البلاد
رغد صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
بعثت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب الكويتي بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت الابنة الكبرى، رغد صدام حسين، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء: "نحن رغد صدام حسين نقدم التعازي إلى شعب الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال مقرب من عائلة الرئيس العراقي الراحل لـ"سبوتنيك"، إن رسالة ابنة صدام، تعد أول موقف تقاربي.

وتعرضت الكويت إلى غزو شنه صدام حسين، في 2 أغسطس/ آب 1990 واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت بإستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية.

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، أمس الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب: "الديوان الاميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وكان الشيخ صباح الأحمد يعالج في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصلها، في 23 تموز/ يوليو، بعد تعرضه لوعكة صحية، ولاحقا أجريت للأمير الراحل فحوص طبية جاءت نتيجتها مطمئنة.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/ يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت، بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، واعتبر الشيخ صباح الأحمد أول وزير إعلام في دولة الكويتي، وثاني وزير خارجية في الدولة.

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