فتوى سودانية بتحريم التطبيع مع إسرائيل في كل المجالات



وفي وقت سابق، دعت قوى سودانية، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، لقبول العرض الأمريكي الخاص بتطبيع الخرطوم مع إسرائيل، مقابل رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



جاء ذلك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، عقده كل من رئيسي حزب "الأمة" مبارك الفاضل، وحركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبوالقاسم أمام، وممثل "جبهة الشرق" حميد محمد حامد، ونشرت تفاصيله وكالة (الأناضول).



وكان القصر الرئاسي في الخرطوم، قال في وقت سابق: إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير العدل، مبارك الفاضل، أنهيا اجتماعات في العاصمة أبوظبي، ناقشت على مدى 3 أيام مع فريق الإدارة الأميركية "مستقبل السلام العربي الإسرائيلي"، وذلك ضمن قضايا أخرى بينها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.



وأكد مبارك الفاضل، أن "العرض الأميركي محكوم بفترة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وينبغي علينا ألا نضيع الفرصة التاريخية".



وقال الفاضل: "بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية، سندخل في أزمة كبيرة بالسودان، إذا لم نوافق على العرض، الذي قدم في الإمارات".

رام الله - دنيا الوطنأصدر مجمع الفقه الإسلامي، في السودان، الأربعاء، فتوى بتحريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في كل المجالات.وأكدت وسائل إعلام سودانية أن الفتوى صدرت من المجمع الإسلامي بالإجماع، وذلك وسط إرهاصات وتوقعات بقرب تطبيع العلاقات بين السودان والاحتلال الإسرائيلي.وكان وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، قد كشف، الشهر الماضي، أن الإدارة الأمريكية، وعدت بدراسة إمكانية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مقابل تطبيع علاقاتها رسميا مع إسرائيل.وكشف قمر الدين، وفق صحيفة (اليتار) السودانية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جاء إلى الخرطوم وطرح ملفين، الأول التطبيع بين السودان وإسرائيل، والثاني حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووضع الملفان في سلة واحدة.ولفت قمر الدين إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، طرح، ردا على عرض بومبيو، سؤالا مفاده ماذا يجني السودان اقتصاديا أو متى يرفع من قائمة الإرهاب.