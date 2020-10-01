دولي

بومبيو يرصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤولين أجنبيين

بومبيو يرصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤولين أجنبيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأتين تصل قيمتهما إلى 5 ملايين دولار، لكل منهما، مقابل معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال أو إدانة وزير الكهرباء الفنزويلي السابق ونائبه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان: "تعلن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن مكافأت تصل إلى 5 ملايين دولار لكل منها، للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة لويس ألفريدو موتا دومينغيز وإوستيكيو خوسيه لوغو جوميز".

وأوضح وزير الخارجية أنه تم تعيين موتا دومينغيز رئيسا للمؤسسة الوطنية للكهرباء في فنزويلا عام 2015، قببل تعيينه بعد ذلك بوقت قصير وزيرا للكهرباء.

وأضاف بومبيو: "شغل لوغو جوميز منصب نائب وزير المالية والاستثمار والتحالف الاستراتيجي في وزارة الكهرباء، وكذلك مدير المشتريات في شركة كوربويليك برئاسة موتا دومينغيز".

أقيل موتا دومينغيز، العام الماضي، بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا. وتأتي تحركات الخارجية الأمريكية بعد اتهام المسؤولين الفنزويليين أمام القضاء في فلوريدا، بالحصول على رشاوى مقابل تمرير عقود شراء بقيمة 60 مليون دولار مع كوربويليك.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن توسيع قائمة العقوبات ضد فنزويلا. وفرضت قيودا جديدة على خمسة مواطنين فنزويليين، وقالت إنها أدرجت 47 فردا وكيانا قانونيا ضمن القائمة السوداء.

أخبار ذات صلة

دراسة تؤكد: عقار &#34;ترامب&#34; للوقاية من (كورونا) غير مفيد

دراسة تؤكد: عقار "ترامب" للوقاية من (كورونا) غير مفيد

إسبانيا تغلق العاصمة مدريد

إسبانيا تغلق العاصمة مدريد

أوزبكستان: نؤكد موقفنا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية

أوزبكستان: نؤكد موقفنا الثابت الداعم للقضية الفلسطينية

إيران: 183 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إيران: 183 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل ترسل منظومة القبة الحديدية للجيش الأمريكي

إسرائيل ترسل منظومة القبة الحديدية للجيش الأمريكي

البابا فرانسيس يصفع ادارة ترامب ويرفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي

البابا فرانسيس يصفع ادارة ترامب ويرفض استقبال وزير الخارجية الأمريكي

فريدمان: العلاقة بين لبنان وإسرائيل تتحسن وأجلنا خطة الضم لعام

فريدمان: العلاقة بين لبنان وإسرائيل تتحسن وأجلنا خطة الضم لعام

متذرعة بـ (كورونا): كنيست تصادق على تقييد التظاهرات ضد نتنياهو

متذرعة بـ (كورونا): كنيست تصادق على تقييد التظاهرات ضد نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

جنين: إغلاق قرية الطيبة ثلاثة أيام بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس (كورونا)

جنين: إغلاق قرية الطيبة ثلاثة أيام بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس (كورونا)

توغل جرافات إسرائيلية شرق خان يونس

توغل جرافات إسرائيلية شرق خان يونس

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من العيسوية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من العيسوية

&#34;التنمية&#34;: نعمل بكل الامكانيات والطاقات لتقديم أفضل الخدمات لكبار السن

"التنمية": نعمل بكل الامكانيات والطاقات لتقديم أفضل الخدمات لكبار السن

لجنة الطوارئ: 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 12 ساعة الماضية

لجنة الطوارئ: 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 12 ساعة الماضية

هيئة المطاعم: تشكيل لجنة مشتركة مع بلدية غزة لدعم القطاع السياحي

هيئة المطاعم: تشكيل لجنة مشتركة مع بلدية غزة لدعم القطاع السياحي

(شمس) يطالب الحكومة بسرعة وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة انهيار السلم الأهلي

(شمس) يطالب الحكومة بسرعة وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة انهيار السلم الأهلي

&#34;الخارجية&#34;: حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

منوعات

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام &#34;بالصدفة في رمضان&#34;

شاهد: في يوم ميلادها.. قصة اعتناق ديانا حداد الإسلام "بالصدفة في رمضان"

شاهد: أيتن عامر بـ&#34;رد صادم&#34; على سؤال: &#34;ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟&#34;

شاهد: أيتن عامر بـ"رد صادم" على سؤال: "ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟"

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: &#34;نفسي استقر ويبقى ليا بيت&#34;

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: "نفسي استقر ويبقى ليا بيت"

صور: &#34;غادة عبد الرازق&#34; تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

صور: "غادة عبد الرازق" تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: &#34;مش عارفة&#34;

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: "مش عارفة"

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف &#34;الهيبة&#34; بمسلسل &#34;الزعرنة والتشبيح&#34;؟

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف "الهيبة" بمسلسل "الزعرنة والتشبيح"؟

عربي

رئيس الوزراء الأردني يدعو للإغلاق الشامل لمواجهة (كورونا)

رئيس الوزراء الأردني يدعو للإغلاق الشامل لمواجهة (كورونا)

السودان يطالب الولايات المتحدة بـ59 مليار دولار لقاء خدمات جوية عن 27 عاماً

السودان يطالب الولايات المتحدة بـ59 مليار دولار لقاء خدمات جوية عن 27 عاماً

(فيسبوك) يحذف مقطع فيديو للرئيس التونسي.. ماذا جاء فيه؟

(فيسبوك) يحذف مقطع فيديو للرئيس التونسي.. ماذا جاء فيه؟

في خطوة مفاجئة.. قوى سودانية تدعو للتطبيع مع إسرائيل

في خطوة مفاجئة.. قوى سودانية تدعو للتطبيع مع إسرائيل