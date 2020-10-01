بومبيو يرصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن مسؤولين أجنبيين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأتين تصل قيمتهما إلى 5 ملايين دولار، لكل منهما، مقابل معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال أو إدانة وزير الكهرباء الفنزويلي السابق ونائبه.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان: "تعلن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم عن مكافأت تصل إلى 5 ملايين دولار لكل منها، للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة لويس ألفريدو موتا دومينغيز وإوستيكيو خوسيه لوغو جوميز".



وأوضح وزير الخارجية أنه تم تعيين موتا دومينغيز رئيسا للمؤسسة الوطنية للكهرباء في فنزويلا عام 2015، قببل تعيينه بعد ذلك بوقت قصير وزيرا للكهرباء.



وأضاف بومبيو: "شغل لوغو جوميز منصب نائب وزير المالية والاستثمار والتحالف الاستراتيجي في وزارة الكهرباء، وكذلك مدير المشتريات في شركة كوربويليك برئاسة موتا دومينغيز".



أقيل موتا دومينغيز، العام الماضي، بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا. وتأتي تحركات الخارجية الأمريكية بعد اتهام المسؤولين الفنزويليين أمام القضاء في فلوريدا، بالحصول على رشاوى مقابل تمرير عقود شراء بقيمة 60 مليون دولار مع كوربويليك.



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن توسيع قائمة العقوبات ضد فنزويلا. وفرضت قيودا جديدة على خمسة مواطنين فنزويليين، وقالت إنها أدرجت 47 فردا وكيانا قانونيا ضمن القائمة السوداء.