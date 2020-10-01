دولي

دراسة تؤكد: عقار "ترامب" للوقاية من (كورونا) غير مفيد

دراسة تؤكد: عقار "ترامب" للوقاية من (كورونا) غير مفيد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دراسة سريرية عدم فائدة العقار الذي روج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعاطاه للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت نتائج التجارب أن عقار الملاريا الذي سبق وأن أصر ترامب على أنه يقي من مرض كوفيد-19 "لم يظهر أي فائدة مقابل الدواء الوهمي في الحد من الإصابة بفيروس كورونا بين العاملين في مجال الرعاية الصحية"، وفق وكالة (رويترز).

وتؤكد الدراسة الجديدة تجربة سريرية سبق أن أجريت في يونيو الماضي وأظهرت أن عقار "هيدروكسي كلوروكين" لم يكن فعالا في منع العدوى بين الأشخاص المعرضين لفيروس كورونا المستجد".

وبدأ ترامب في دعم "هيدروكسي كلوروكين" في مرحلة مبكرة من تفشي الوباء، وأعلن في مايو الماضي أنه بدأ في تعاطي الدواء بعد أن ثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد ألغت في يونيو/ حزيران الماضي ترخيص الاستخدام الطارئ لهيدروكسي كلوروكين في علاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعدما شككت عدة دراسات في فعاليته.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، 4 يوليو/تموز الماضي أنها أوقفت تجاربها لعلاج مرضى فيروس كورونا بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين وعقار الإيدز لوبينافير/ريتونافير، بعد أن فشلت في الحد من الوفيات.

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