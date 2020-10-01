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برلماني كويتي: كلنا ثقة بأن قيادتنا المقبلة ستستمر على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

برلماني كويتي: كلنا ثقة بأن قيادتنا المقبلة ستستمر على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الدكتور وائل عبد الجابر، النائب في مجلس الأمة الكويتي، أن الجميع على ثقة، بأن القيادة السياسية برئاسة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد توليه الإمارة، أن الكويت ستستمرعلى موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية، حكومة وشعباً.

وقال عبد الجابر في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "ثقتنا كبيرة بأن تستمر الكويت على هذا الموقف، وأن يأتي الفرج على هذه الأمة، وأن تكون القضية الفلسطينية، مصدر إلهام كبير للجميع، وأن يتم العمل على حلها".

وفيما يتعلق بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، أكد النائب بمجلس الأمة الكويتي، بأن دولة الكويت، ترفض التطبيع، لافتاً إلى أن تطبيع الإمارات والبحرين هذا شأنهما، وإن شأنهما إلى الله، فكل شخص محاسب على ما يقدمه.

وقال: "موقف دولتنا الكريمة أننا ضد هذا التطبيع، وأوضحنا ذلك في أكثر من مناسبة، سواء أكان على المستوى الشعبي أو الدوائر الرسمية".

وحول المصالحة الفلسطينية، أكد عبد الجابر، أن أي مصالحة هي خدمة للقضية الفلسطينية، وهي لم شمل للأمة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يفرح كل مسلم وعربي، وستعمل على تحقيق نتائج أفضل للقضية الفلسطينية.

وقال: "نأمل أن تتكلل المصالحة الفلسطينية بالنجاح، ويلتم الفلسطينيون والأمة الإسلامية، حول القضية الفلسطينية، حتى يأتي الفرج من الله، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".

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