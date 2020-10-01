أجواء غائمة جزئياً وانخفاض جديد على درجات الحرارة

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المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-18 27-17 26-17 بيت لحم 29-18 27-17 26-17 رام الله والبيرة 28-17 26-16 25-18 طولكرم 32-21 30-20 29-20 نابلس 30-19 28-18 27-18 قلقيلية 32-21 30-20 29-20 جنين 32-20 30-19 29-19 سلفيت 29-18 27-17 26-17 طوباس 33-20 31-19 30-19 روابي 30-19 28-18 27-18 الخليل 28-17 26-16 25-16 غزه 31-22 29-21 28-21 أريحا 38-24 36-23 35-23 خانيونس 31-22 29-21 28-21 الأغوار الشمالية 36-22 34-21 33-21 رفح 32-21 30-20 29-20

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 2020/10/02: يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2020/10/03: يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأحد 2020/10/04: يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي