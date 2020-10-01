شؤون فلسطينية

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض جديد على درجات الحرارة

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض جديد على درجات الحرارة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئياً وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/10/02: يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/10/03: يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2020/10/04: يكون الجو خريفيا معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-18 27-17 26-17 بيت لحم 29-18 27-17 26-17
رام الله والبيرة 28-17 26-16 25-18 طولكرم 32-21 30-20 29-20
نابلس 30-19 28-18 27-18 قلقيلية 32-21 30-20 29-20
جنين 32-20 30-19 29-19 سلفيت 29-18 27-17 26-17
طوباس 33-20 31-19 30-19 روابي 30-19 28-18 27-18
الخليل 28-17 26-16 25-16 غزه 31-22 29-21 28-21
أريحا 38-24 36-23 35-23 خانيونس 31-22 29-21 28-21
الأغوار الشمالية 36-22 34-21 33-21 رفح 32-21 30-20 29-20


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