لجنة الطوارئ: 79 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 12 ساعة الماضية

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت صباح أمس الأربعاء، عن تسجيل (37) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات، التي جرى فحصها بلغ (1457) عينة.وأعلنت الصحة عن تعافي (125) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (2948) إصابة.