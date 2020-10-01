هيئة المطاعم: تشكيل لجنة مشتركة مع بلدية غزة لدعم القطاع السياحي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة المطاعم والفنادق السياحية بغزة مساء اليوم، عن تشكيل لجنة مشتركة مع بلدية غزة، لدعم توجهات الاستثمار السياحي وتلبية الاحتياجات الخاصة بتعزيز صمود المنشآت السياحية.وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع اعضاء من مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس مجلس الادارة عبدو غنيم برئيس بلدية غزة وأعضاء من المجلس البلدي.وأشاد رئيس مجلس ادارة الهيئة ،عبدو غنيم، بتعاون رئيس البلدية المهندس، يحيى السراج وأعضاء المجلس البلدي، لتحقيق مطالب القطاع السياحي، وتوفير سبل الدعم والاسناد، في ظل ما يواجهه من معاناة وخسائر بسبب حالة الإغلاق الشامل بعد تفشي فيروس (كورونا).وطالب رئاسة البلدية، بالعمل الجاد من أجل تقديم إعفاءات وتخفيضات على مختلف الرسوم والمطالبات المالية المتراكمة على القطاع السياحي، والذي يعتبر اكبر القطاعات التي تعرضت للضرر في هذه المرحلة الحساسة.وشددت سيدة الأعمال ايمان عواد نائب رئيس الهيئة على ضرورة تعويض أصحاب المشاريع السياحية على طول الواجهة البحرية لغزة، الذين تكبدوا خسائر تفوق قدراتهم المالية.ورحب السراج بالتعاون المباشر مع الهيئة، مشددا على ضرورة اشراكها في أي مخططات قادمة تخص القطاع السياحي بمحافظة غزة.ووعد بدراسة كافة طلبات الهيئة، والرد عليها، في اقرب وقت، مؤكدا بأن رئاسة البلدية ستقدم كل ما يمكنها لدعم هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي على المستوى الاقتصادي للمدينة.وقرر السراج انشاء اللجنة المشتركة ما بين البلدية وهيئة المطاعم، على أن تضم في عضويتها أعضاء من مجلس إدارة الهيئة بالإضافة إلى أعضاء من المجلس البلدي والبلدية، مؤكدا على دعم أعمال اللجنة بكل ما تحتاجه لتحقيق رؤية العمل المشترك والنهوض بالقطاع السياحي بمدينة غزة.