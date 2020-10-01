دولي

إسبانيا تغلق العاصمة مدريد

إسبانيا تغلق العاصمة مدريد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت إسبانيا يوم الأربعاء، إغلاق العاصمة مدريد، بحيث يتم منع سكانها، من المغادرة إلا للضرورة بموجب قواعد جديدة لمكافحة تصاعد الإصابات بالفيروس.

جاء القرار من قبل الحكومة، بعد أن أصبحت العاصمة، بؤرة تفشٍ لفيروس (كورونا)، 

لكن سلطات الإقليم قالت: إن القرار ليس له أساس قانوني مما يمهد الساحة لمواجهة سياسية في منطقة سجلت أكثر من ثلث حالات الإصابة الجديدة بالفيروس على مستوى البلاد والتي بلغت 133604 خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور ايلا، في مؤتمر صحفي: حيث أعلن فيه القواعد الجديدة التي ستطبق خلال أيام: "صحة مدريد هي صحة إسبانيا. مدريد لها خصوصية".

وقالت الحكومة إن العاصمة مدريد التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص وتسع بلديات تحيط بها يقطن كل منها مئة ألف نسمة على الأقل ستشهد إغلاقا للحدود أمام القادمين إليها إلا للزيارات الضرورية.

وسيتم السماح للمواطنين بعبور الحدود للعمل أو الدراسة أو زيارة عيادات الأطباء أو التسوق وليس للترفيه، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وتشمل الإجراءات الأخرى إغلاق الحانات والمطاعم في الحادية عشرة مساء فضلا عن إغلاق المتنزهات والملاعب. ولن يُسمح بتجمعات المواطنين بأكثر من ستة أفراد.

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