"الخارجية": حالة وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة إلى 261، و6171 إصابة، و2052 حالة تعاف، وفق تقرير للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن بشار الشخشير (56 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 78 حالة، وتسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من اوهايو، وميتشيغن، وشيكاغو، ونيوجرسي، يرفع عدد الإصابات هناك إلى 3736 إصابة.



وأفاد فريق العمل المختص في الوزارة بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من الطلبة للالتحاق بدراسة الطب في اليمن.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل حالة وفاة، بالإضافة إلى 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بصفوف جالياتنا حول العالم.