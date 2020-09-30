(فيسبوك) يحذف مقطع فيديو للرئيس التونسي.. ماذا جاء فيه؟

رام الله - دنيا الوطنحذف موقع (فيسبوك)، منشورًا للرئيس التونسي قيس سعيد، تحدث فيه عبر مقطع فيديو عن موقفه من عقوبة الإعدام في تونس.وقالت الرئاسة التونسية: "إن ادارة (فيسبوك) حذفت مقطع فيديو تضمن موقف الرئيس التونسي، قيس سعيد، من عقوبة الإعدام"، نافية ما تم تداوله حول سحب الرئاسة التونسية لهذا الفيديو.وأكدت أنها "بصدد التنسيق مع إدارة (فيسبوك) لإعادة نشر الفيديو الذي شدد خلاله سعيّد على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في تونس، وأنها تعرب عن أسفها لحذفه من صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك".وأشارت في بيان لها إلى أنه لم تقم بحذف الفيديو كما كان مشاعاً بسبب التعرض لضغوط من قبل القوى والأحزاب التونسية، حيث أثار حديث الرئيس التونسي جدلاً في البلاد، بعد أن دعا لتطبيق عقوبة الإعدام بحق شاب أقدم على جريمة بشعة.وقال الرئيس التونسي: "إن من قتل نفساً بغير حق جزاؤه الإعدام، وإن لكل مجتمع خياراته ولنا خياراتنا ومبادؤنا، والنص موجود".يشار إلى أن تصريحات الرئيس التونسي بالدعوة لتطبيق عقوبة الإعدام، قابلها رفض من قبل المؤسسات الحقوقية في البلاد، التي ترفض تطبيق العقوبة، وتطالب بعقوبات أخرى.