في خطوة مفاجئة.. قوى سودانية تدعو للتطبيع مع إسرائيل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعت قوى سودانية، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، لقبول العرض الأمريكي الخاص بتطبيع الخرطوم مع إسرائيل، مقابل رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



جاء ذلك، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، عقده كل من رئيسي حزب "الأمة" مبارك الفاضل، وحركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبوالقاسم أمام، وممثل "جبهة الشرق" حميد محمد حامد، ونشرت تفاصيله وكالة (الأناضول).



وكان القصر الرئاسي في الخرطوم، قال في وقت سابق: إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير العدل، مبارك الفاضل، أنهيا اجتماعات في العاصمة أبوظبي، ناقشت على مدى 3 أيام مع فريق الإدارة الأميركية "مستقبل السلام العربي الإسرائيلي"، وذلك ضمن قضايا أخرى بينها رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.



وأكد مبارك الفاضل، أن "العرض الأميركي محكوم بفترة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وينبغي علينا ألا نضيع الفرصة التاريخية".



وقال الفاضل: "بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية، سندخل في أزمة كبيرة بالسودان، إذا لم نوافق على العرض، الذي قدم في الإمارات".