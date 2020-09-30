انخفاضات تدريجية على درجات الحرارة اعتبارًا من الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن انخفاضات تدريجية على درجات الحرارة، ستحدث اعتبارًا من يوم الخميس.



وقال العلامي: إنه بدءًا من الخميس، وحتى الأحد، سيكون الطقس مُعتدلًا نهارًا، ولطيفاً رطبًا في العديد من المناطق ليلاً، ويميل للبرودة في الجبال.



وذكرت دائرة الأرصاد، أنه يطرأ انخفاض يوم الخميس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.