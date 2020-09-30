قلقيلية: اجتماع موسع للجنة الطوارئ في المحافظة



وشارك في الاجتماع، اللواء إياد الأقرع، عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، والعقيد طه الفرا، نائب قائد المنطقة، وممثلون عن الأجهزة الأمنية، والدكتور هاشم المصري، رئيس بلدية قلقيلية، وإياد قواس، ممثلاً عن حركة فتح، وأعضاء اللجنة الطبية، وممثلو القوى الوطنية، وأعضاء لجنة الطوارئ.



وخلال افتتاحه الاجتماع، ثمن المحافظ جهود المؤسستين الأمنية والطبية، وكافة المؤسسات التي أسهمت في انخفاض المنحنى الوبائي.





وأشار إلى أنه بجهود الخيرين والطيبين من أبناء المحافظة، استطعنا افتتاح مشفى الشهيد عمر القاسم، ببلدة عزون كمشفى لعلاج مصابي (كورونا)، مستعرضاً ما تم من جهود محلية، ساهمت في افتتاح المشفى، وإطلاق حملة التبرعات لدعم القطاع الصحي.



ودعا المحافظ إلى التشدد في الإجراءات المتعلقة باستخدام وسائل السلامة والوقاية، والتشدد في الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، وخاصة منع التجمعات، وفي مقدمتها الأعراس وبيوت العزاء.



من جهته، أكد اللواء الأقرع على أهمية التعاون ما بين كافة مكونات المحافظة؛ لإنجاز الخطة التي وضعتها اللجنة الطبية في المحافظة، لافتاً إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية التقيد بارتداء الكمامة، والتباعد، ورفع وتيرة الوعي، واستخدام كافة الوسائل، وخاصة وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.



وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحالة الوبائية، والإجراءات المتعبة من قبل المؤسستين الطبية والأمنية، وأيضاً مناقشة آليات الإسراع بتشغيل مشفى الشهيد عمر القاسم؛ ليكون جاهزاً للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً.

رام الله - دنيا الوطنترأس اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، في مكتبه اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة الطوارئ، لمناقشة الحالة الوبائية في محافظة قلقيلية.