جنين: قرار بإغلاق قرية الطيبة ثلاثة أيام بسبب تفشي فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، قراراً بشأن الحالة الوبائية في قرية الطيبة بالمحافظة.
وقال الرجوب في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في قرية الطيبة إلى 12 حالة، فقد تقرر إغلاق القرية لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس الموافق 2020/10/1 وحتى فجر يوم الأحد الموافق 2020/10/4.
وتابع: عليه يمنع إقامة كافة أشكال المناسبات والتجمعات، وبيوت العزاء بشكل قطعي، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
أصدر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، قراراً بشأن الحالة الوبائية في قرية الطيبة بالمحافظة.
وقال الرجوب في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في قرية الطيبة إلى 12 حالة، فقد تقرر إغلاق القرية لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس الموافق 2020/10/1 وحتى فجر يوم الأحد الموافق 2020/10/4.
يأتي ذلك، وفق المحافظ، لغايات الطب الوقائي، وإجراء الفحوص اللازمة للمخالطين، بالتعاون مع المجلس المحلي، والأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ مقتضيات الإغلاق.
وتابع: عليه يمنع إقامة كافة أشكال المناسبات والتجمعات، وبيوت العزاء بشكل قطعي، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
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