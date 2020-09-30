جنين: قرار بإغلاق قرية الطيبة ثلاثة أيام بسبب تفشي فيروس (كورونا)



وقال الرجوب في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إنه بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في قرية الطيبة إلى 12 حالة، فقد تقرر إغلاق القرية لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس الموافق 2020/10/1 وحتى فجر يوم الأحد الموافق 2020/10/4.





يأتي ذلك، وفق المحافظ، لغايات الطب الوقائي، وإجراء الفحوص اللازمة للمخالطين، بالتعاون مع المجلس المحلي، والأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ مقتضيات الإغلاق.



وتابع: عليه يمنع إقامة كافة أشكال المناسبات والتجمعات، وبيوت العزاء بشكل قطعي، وتحت طائلة المساءلة القانونية.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، قراراً بشأن الحالة الوبائية في قرية الطيبة بالمحافظة.