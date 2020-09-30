فيديو.. داخلية كردستان: ستة صواريخ أُطلق على محيط مطار أربيل

قالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان: إن ستة صواريخ أُطلق على محيط مطار أربيل من مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 التابع للحشد الشعبي.





وأضافت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أن الصواريخ التي سقطت قرب مطار أربيل لم تصب أهدافها، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ التدابير اللازمة.





وكان السياسي الكردي، وزير الخارجية العراقي، الأسبق، هوشيار زيباري قال: إن "ثلاثة صواريخ سقطت قرب مطار أربيل، حيث شنت على مواقع قريبة للمعارضة الإيرانية بالقرب من مطار أربيل".





وأضاف زيباري الذي يقيم في أربيل، بتغريدة على (تويتر): "هذا تصعيد آخر لزعزعة الأمن في العراق وكردستان العراق، من قبل الجماعات ذاتها، والتي تهاجم السفارة الأمريكية في بغداد".





ووفق وسائل إعلام عربية، فإن منظومة "باتريوت" اعترضت صواريخ، قرب مطار أربيل.









رام الله - دنيا الوطن