شؤون فلسطينية

"المعابر والحدود" بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" بشأن تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح

"المعابر والحدود" بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" بشأن تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، التابعة لوزارة الداخلية، بغزة، إعلاناً "مهماً"، بشأن تسليم أمتعة العائدين عبر معبر رفح.

وقالت الهيئة: إنه سيتم البدء بتسليم حقائب وأمتعة العائدين عبر معبر رفح خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس الساعة 9:00 صباحاً.

وأضافت: لذا يرجى من وكلاء المواطنين العائدين التوجه إلى معبر رفح لاستلامها، مع ارتداء الكمامة واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة.

وأغلقت السلطات المصرية اليوم الأربعاء، معبر رفح البري، بعد فتحه استثنائياً في كلا الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام.

أخبار ذات صلة

تجديد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس أحمد عواد لمدة أربعة أشهر

تجديد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس أحمد عواد لمدة أربعة أشهر

إسماعيل هنية يهاتف أمير الكويت نواف الأحمد الصباح

إسماعيل هنية يهاتف أمير الكويت نواف الأحمد الصباح

مصرع شاب إثر حادث سير في حي الزيتون بغزة

مصرع شاب إثر حادث سير في حي الزيتون بغزة

حركة فتح &#34;إقليم شمال غزة&#34; تطالب بمحاسبة الوزير مجدلاني

حركة فتح "إقليم شمال غزة" تطالب بمحاسبة الوزير مجدلاني

الديمقراطية ترد على تصريحات مجدلاني حول موظفي السلطة بغزة

الديمقراطية ترد على تصريحات مجدلاني حول موظفي السلطة بغزة

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بيت أمر

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بيت أمر

الرئيس عباس يجري أول اتصال بأمير الكويت الجديد

الرئيس عباس يجري أول اتصال بأمير الكويت الجديد

أبو مرزوق: لا بد للاحتلال أن يفهم بأن إجراءاته بالقطاع ستجلب له عدم الاستقرار

أبو مرزوق: لا بد للاحتلال أن يفهم بأن إجراءاته بالقطاع ستجلب له عدم الاستقرار

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مصرع شاب إثر حادث سير في حي الزيتون بغزة

مصرع شاب إثر حادث سير في حي الزيتون بغزة

حركة فتح &#34;إقليم شمال غزة&#34; تطالب بمحاسبة الوزير مجدلاني

حركة فتح "إقليم شمال غزة" تطالب بمحاسبة الوزير مجدلاني

الديمقراطية ترد على تصريحات مجدلاني حول موظفي السلطة بغزة

الديمقراطية ترد على تصريحات مجدلاني حول موظفي السلطة بغزة

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بيت أمر

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بيت أمر

إخطارات هدم إسرائيلية لسلاسل حجرية وإغلاق كهوف وآبار أثرية في قريوت

إخطارات هدم إسرائيلية لسلاسل حجرية وإغلاق كهوف وآبار أثرية في قريوت

مفوضية رام الله والبيرة تنظم فعالية رفع العلم الفلسطيني بمدرسة بنات بيتونيا

مفوضية رام الله والبيرة تنظم فعالية رفع العلم الفلسطيني بمدرسة بنات بيتونيا

اشتية: سأتوجه إلى الكويت يوم الاثنين لتقديم التعازي بالأمير الراحل

اشتية: سأتوجه إلى الكويت يوم الاثنين لتقديم التعازي بالأمير الراحل

شاهد: إتلاف 180 كجم ثمار زيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بغزة

شاهد: إتلاف 180 كجم ثمار زيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بغزة

منوعات

شاهد: أيتن عامر بـ&#34;رد صادم&#34; على سؤال: &#34;ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟&#34;

شاهد: أيتن عامر بـ"رد صادم" على سؤال: "ماذا لو تزوّج زوجك عليك؟"

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل ويتعرض للسخرية بسبب ما كشفه عن خواتمه الألماس

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: &#34;نفسي استقر ويبقى ليا بيت&#34;

شاهد: حسن شاكوش يتمنى الزواج: "نفسي استقر ويبقى ليا بيت"

صور: &#34;غادة عبد الرازق&#34; تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

صور: "غادة عبد الرازق" تزداد شبابا وجمالاً في احدث ظهور لها

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: &#34;مش عارفة&#34;

شاهد: ريم البارودي عن دخولها في قصة حب جديدة: "مش عارفة"

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

في عيد ميلادها.. رجال في حياة مونيكا بيلوتشي: أحدهم يصغرها بـ18 عاما

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

شاهد: نحافة قمر خلف تصدم الجمهور.. وإبنتها تلفت الأنظار هل تشبه والدتها

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

في عيد ميلادها.. خمنوا عمر رضوى الشربيني

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف &#34;الهيبة&#34; بمسلسل &#34;الزعرنة والتشبيح&#34;؟

شاهد: كيف رد تيم حسن على وصف "الهيبة" بمسلسل "الزعرنة والتشبيح"؟

شاهد: الدكتورة خلود تبكي بعد اعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد

شاهد: الدكتورة خلود تبكي بعد اعلان وفاة الشيخ صباح الأحمد

عربي

فيديو: سقوط ثلاثة صواريخ قرب مطار إربيل

فيديو: سقوط ثلاثة صواريخ قرب مطار إربيل

الأردن يسجل عدد إصابات غير مسبوق بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل عدد إصابات غير مسبوق بفيروس (كورونا)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سوريا ضد 6 أفراد و13 كياناً

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على سوريا ضد 6 أفراد و13 كياناً

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية

السعودية تُشدد على التعامل الجاد مع تجاوزات إيران النووية