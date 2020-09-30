تجديد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس أحمد عواد لمدة أربعة أشهر

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رام الله - دنيا الوطن

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري للأسير القيادي في حركة حماس أحمد يوسف عواد من نابلس لمدة أربعة أشهر جديدة.



وأفادت عائلة المعتقل عواد بأن المحكمة مددت اعتقاله لمدة أربعة أشهر إداريا قبل يوم واحد من موعد انتهاء محكوميته الأولى والإفراج عنه.



وبتاريخ 9/6/2020 حوّلت محكمة الاحتلال، الأسير عواد للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، قابلة للتجديد دون أي تهمة او قضية.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي عواد بتاريخ 2/6/2020 بعد اقتحام منزله في حي المخفية بمدينة نابلس وتفجير باب البيت في ساعات ما قبل الفجر وعاثت به خرابا.