حركة فتح "إقليم شمال غزة" تطالب بمحاسبة الوزير مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت حركة فتح/ إقليم شمال غزة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية محاسبة الوزير احمد مجدلاني بعد تجرؤه على غزة وموظفيها حسب وصفها.



وطالبت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن"، الرئيس وقف هذا التعدي وإعادة حقوق موظفي وكوادر فتح والسلطة الوطنية في المحافظات الجنوبية دون إنتقاص وحل جميع القضايا والملفات العادلة التي طال إنتظارنا لها.



وأكدت في بيانها على انحيازها لهذه الحقوق وللكوادر الذين تجرعوا ويلات العذاب وهم يدافعون عن المشروع الوطني ولم يغادروا هذا الخندق رغم قسوة الظروف وما تعرضوا له من ألم.