إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بيت أمر

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الاربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل.



وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر، ما أدى لحدوث مواجهات مع عدد من الشبان تركزت بجانب مسجد الصمود في المنطقة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، باتجاه منازل المواطنين وأصيب العشرات بالاختناق.