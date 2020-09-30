الرئيس عباس يجري أول اتصال بأمير الكويت الجديد

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معزيا بوفاة الشيخ صباح الأحمد.



ووفق وكالة (وفا) فقد قال الرئيس عباس: إن رحيل الشيخ صباح الأحمد خسارة كبيرة لزعيم عربي كبير، وحكيم العرب وقائد الإنسانية، والذي أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة.



وأضاف الرئيس: نتضامن معكم ومع الشعب الكويتي في هذه المحنة الأليمة.



كما هنأ أبو مازن، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على تولي منصبه وعلى الثقة التي أولاها له الشعب الكويتي، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.



وخام الرئيس عباس، حديثه، بالقول: نحن نكِّن لكم ولشعب الكويت الشقيق كل التقدير والاحترام للمواقف المشرفة في دعم القضية الفلسطينية.