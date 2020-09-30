أبو مرزوق: لا بد للاحتلال أن يفهم بأن إجراءاته بالقطاع ستجلب له عدم الاستقرار



وفيما يتعلق بالتهدئة، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أنه في كل مرة يحاول الاحتلال الوصول إلى تفاهمات مع غزة، ولكنه يعود ويسحب ما وعد به، ولا بد له أن يفهم أن إجراءاته في قطاع غزة لن تجلب له سوى عدم الاستقرار، وعليه أن يعلم أن التهدئة مؤقته ما التزم بتعهداته.



وأما بالنسبة لملف تبادل الأسرى مع الاحتلال، قال أبو مرزوق: إن هذا الملف، تعطله حكومته، وهم يراهنون على عامل الزمن، على الرغم من مبادرات قدمتها الحركة، ونؤكد أن تحرير أسرانا على رأس أولوياتنا.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم الأربعاء: إن ملف المقاومة الشعبية بقيادة مركزية وخاصة بالضفة والقدس، لا بد أن يكون بمنطق الوحدة الكاملة.وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: أن ترتيب الساحة سيكون عبر إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك توافقات بأن تكون الانتخابات، في المجلس الوطني، والتشريعي واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية.وشدد أبو مرزوق على أن هناك اعترافاً كاملاً، بأن منظمة التحرير، تمثل الشعب الفلسطينيي وهي إنجاز وطني.وقال: نريد موقفاً عربياً أقرب للموقف الفلسطيني، و"أي هرولة نحو العدو الصهيوني هي خيانة"، ويجب أن نعالج هذا الملف فلسطينياً بأن نغلق أية مبررات يتخذها الآخرون للتطبيع، مشيراً إلى أنه "من سيقف حائلا لتغول الاحتلال وهرولة الأنظمة العربية نحو الاحتلال هي المقاومة".