قيادي بالشعبية يُطالب بإقالة مجدلاني بعد تصريحاته عن موظفي غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج احمد، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير الشؤون والتنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "مدانة ومرفوضة وتأتي في إطار تمييز بين موظف الضفة وموظف غزة".
وأكد الحاج احمد، وفق ما نقلت عنه وكالة (شهاب)، أنه على السلطة أن تتحمل كافة تبعات قرارها بجلوس موظفين السلطة وعدم ذهابهم لأعمالهم، وأن تصريحات مجدلاني ليست الأولى وهي تأتي في أجواء مصالحة وما قاله مردود عليه.
وأوضح أن الجبهة طالبت رئيس الوزراء محمد اشتية بإقالة الوزير مجدلاني على خلفية تصريحاته الأخيرة، كما وطالبت الرئيس محمود عباس بتنفيذ القرارات التي تقر في المجالات المختلفة.
وشدّد الحاج احمد، على وجوب "رفع الاجراءات عن قطاع غزة لتعزيز صمود أبنائه، كما ويجب إعادة كل الحقوق لأهل القطاع والرد الثاني إقالة مجدلاني".
كما وأكد على أن الجبهة الشعبية ما زالت تطالب في كافة اللقاءات والاجتماعات بحل عادل لموظفي تفريغات 2005.
وطالب اشتية بإنصاف موظفي غزة بإعادة الرواتب ورفع الخصومات وإعادة العلاوات.
اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية أسامة الحاج احمد، اليوم الأربعاء، تصريحات وزير الشؤون والتنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني "مدانة ومرفوضة وتأتي في إطار تمييز بين موظف الضفة وموظف غزة".
وأكد الحاج احمد، وفق ما نقلت عنه وكالة (شهاب)، أنه على السلطة أن تتحمل كافة تبعات قرارها بجلوس موظفين السلطة وعدم ذهابهم لأعمالهم، وأن تصريحات مجدلاني ليست الأولى وهي تأتي في أجواء مصالحة وما قاله مردود عليه.
وأوضح أن الجبهة طالبت رئيس الوزراء محمد اشتية بإقالة الوزير مجدلاني على خلفية تصريحاته الأخيرة، كما وطالبت الرئيس محمود عباس بتنفيذ القرارات التي تقر في المجالات المختلفة.
وشدّد الحاج احمد، على وجوب "رفع الاجراءات عن قطاع غزة لتعزيز صمود أبنائه، كما ويجب إعادة كل الحقوق لأهل القطاع والرد الثاني إقالة مجدلاني".
كما وأكد على أن الجبهة الشعبية ما زالت تطالب في كافة اللقاءات والاجتماعات بحل عادل لموظفي تفريغات 2005.
وطالب اشتية بإنصاف موظفي غزة بإعادة الرواتب ورفع الخصومات وإعادة العلاوات.
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