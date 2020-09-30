دولي

إيران: 183 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إيران: 183 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيران اليوم الأربعاء، 183 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية. 

وبذلك يرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 26169 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وهي الأعلى في الشرق الأوسط.

ووفق وزارة الصحة في البلاد، فقد جرى اكتشاف 3582 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم رصدها إلى 457219.

وعبر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي يوم الأربعاء عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في عدد حالات الإصابة خاصة في العاصمة طهران، وحذر من أن غرامات قد تُفرض قريبا على سكان المدينة الذين لا يضعون الكمامات أو ينتهكون تدابير وقائية صحية أخرى.

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