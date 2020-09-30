معروف: توجه للتدرج بالحجر وإعادة السماح لبعض القطاعات مثل الأسواق والمدارس والمساجد





وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: أن مثل هذه القرارات تحكمها بعض المعطيات الطبية المتغيرة الصادرة عن وزارة الصحة.



وتابع: أنه تم منها السماح بعودة بعض الأسواق ضمن ضوابط وإجراءات الوقاية من (كورونا)، خاصة في بعض المناطق التي تشهد تخفيف للإجراءات الحكومية.



وشدد معروف على أنه كلما التزم المواطن باجراءات الوقاية الشخصية كلما عادت الحياة لطبيعتها أكثر، لأن الضابط لهذه المرحلة هو التزام المواطن بالمنوط به.



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إنه في كل القرارات المتخذة عيننا على مصلحة المواطن، وعلى المواطن الالتزام بالأدوار المطلوبة منه، وكلما تأخر التزام المواطن ستتأخر عودة الحياة لطبيعتها.



وأضاف معروف: أن هناك 8000 مخالط متواجدون في البيوت، ويتم تقديم لهم الخدمات المختلفة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة الي تقديم الخدامات لمراكز الحجر الصحي



وتابع: أن الحكومة تقدم الخدمات لأكثر من 1800 مواطن مستضافين بـ 11 مركزاً للحجر الصحي، ومئات المصابين بالفيروس في مراكز العزل.









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف: إن هناك توجهاً للتدرج في الحجر، وإعادة السماح لبعض القطاعات مثل الأسواق والمدارس والمساجد.