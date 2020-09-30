إصابة فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال في بلدة صوريف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم الأربعاء، فتى برصاص قوات الاحتلال ببلدة صوريف شمال غرب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين في منطقة القرينات ببلدة صوريف، ما أدى إلى إصابة فتى (16 عاما) بالصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى الأهلي بالخليل وادخل على الفور لغرفة العمليات ووصفة حالته بالحرجة.