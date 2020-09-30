مفوضية رام الله والبيرة تنظم فعالية رفع العلم الفلسطيني بمدرسة بنات بيتونيا

نظمت مفوضية رام الله والبيرة ممثلة بمفوضها المقدم نهاد أبو هدبا فعاليات إحياء يوم رفع العلم الفلسطيني الذي يصادف الثلاثين من هذا الشهر في مدرسة بنات بيتونيا الثانوية.جاء ذلك بحضور رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، ومدير التربية والتعليم الأستاذ باسم عريقات، والمقدم مدحت قلالوة ممثلاً عن شرطة بيتونيا، وافراد من الشرطة الخاصة.وبعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، والسلام الوطني، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، القيت كلمات بهذه المناسبة لكل من مدير التربية ورئيس بلدية بيتونيا ومفوض رام الله والبيرة.وفي الختام شكرت مديرة المدرسة غدير أبو بكر المؤسسة الأمنية ومفوضية التوجيه السياسي على إحياء هذه المناسبة.تخلل الفعالية قيام أفراد من الشرطة الخاصة برفع العلم الفلسطيني على سارية المدرسة بمشاركة الطالبات، وقدمت طالبات المدرسة فقرات فنية وإلقاء قصائد ومسرحيات وطنية هادفة تجسد احترام وقدسية رفع العلم الفلسطيني والحفاظ عليه.يشار إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن تعليمات اللواء عدنان ضميري بإحياء فعاليات رفع العلم الفلسطيني.وجرى إحياء هذه الفعلية ضمن إجراءات السلامة والبروتوكولات الصحية المعمول بها في المدرسة لمواجهة فيروس كورونا.