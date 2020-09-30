اشتية: سأتوجه إلى الكويت يوم الاثنين لتقديم التعازي بالأمير الراحل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية إنه سيتوجه يوم الاثنين المقبل، إلى الكويت، لتقديم التعازي لأمير الكويت، نواف الجابر الأحمد الصباح، برحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.
قال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية إنه سيتوجه يوم الاثنين المقبل، إلى الكويت، لتقديم التعازي لأمير الكويت، نواف الجابر الأحمد الصباح، برحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأضاف في مقابلة مع (تلفزيون فلسطين): أن يوم وفاة أمير الكويت، يوم حزين في فلسطين مثلما هو يوم حزين في الكويت، مضيفاً: "نتقدم مجددا ببالغ التعازي على فقيد الأمة العربية هذا الرجل الذي كان له بصمات في تاريخ فلسطين".
التعليقات