اشتية: سأتوجه إلى الكويت يوم الاثنين لتقديم التعازي بالأمير الراحل





وأضاف في مقابلة مع (تلفزيون فلسطين): أن يوم وفاة أمير الكويت، يوم حزين في فلسطين مثلما هو يوم حزين في الكويت، مضيفاً: "نتقدم مجددا ببالغ التعازي على فقيد الأمة العربية هذا الرجل الذي كان له بصمات في تاريخ فلسطين".













رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د.محمد اشتية إنه سيتوجه يوم الاثنين المقبل، إلى الكويت، لتقديم التعازي لأمير الكويت، نواف الجابر الأحمد الصباح، برحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.