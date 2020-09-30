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دولي

هولندا تسجل مستوى قياسياً جديدًا بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

هولندا تسجل مستوى قياسياً جديدًا بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت هولندا اليوم الأربعاء، مستوى قياسياً جديدًا، بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وأظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية في البلاد، أن إصابات اليوم بلغت 3294 حالة.

ومنذ منتصف أيلول، تسجل هولندا كل يوم تقريبا ارتفاعات قياسية في عدد المصابين بالفيروس حتى تجاوزت حاجز 3000 مصاب في اليوم، وللمرة الأولى يوم الثلاثاء.




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